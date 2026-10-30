Реставраторы из Рождествено показали, как возрождают скелет пещерного медведя

В Международном центре реставрации в Рождествено собирают скелет пещерного медведя возрастом около 25 тысяч лет. Из Пермского краеведческого музея поступили 499 костных фрагментов, предположительно принадлежавших двум животным. Недостающие части воссоздадут, после чего экспонат вернут в музей.

В Рождествено возрождают скелет пещерного медведя. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Одновременно специалисты восстанавливают образ Николая Чудотворца из новгородского Софийского собора, написанный в 1509 году. В работе также находятся 53 иконы Александро-Свирского монастыря, преимущественно XVII века. Под поздними записями реставраторы обнаруживают первоначальные краски, заметно отличающиеся от привычного облика изображений.

С работой мастерских познакомились 15 участников Первой школы реставрации Союза музеев России из 12 регионов. Они изучают методы сохранения музейных предметов и обмениваются опытом, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».