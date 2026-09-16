Ресторан со звёздами Michelin годами кормил гостей муравьями с тяжёлыми металлами

Суд в Сеуле оштрафовал компанию — оператора ресторана Evett и её гендиректора за десерт с муравьями. Насекомые не входят в перечень продуктов, разрешённых в Южной Корее, сообщает The Guardian.

Компанию обязали выплатить 10 миллионов вон (примерно 7400 долларов), а генерального директора Джинни Ким — 15 миллионов (11200 долларов). Прокуратура требовала для руководительницы год тюрьмы и штраф в 20 миллионов вон (14800 долларов) для оператора заведения.

Evett, отмеченный двумя звёздами «Мишлен» (Michelin), находится в престижном сеульском районе Каннам. Посетителям предлагали сорбет из сикхе — сладкого корейского рисового напитка, украшенный тремя-пятью сушёными муравьями. По версии обвинения, насекомых заказывали по почте из США и Таиланда с апреля 2021-го по январь 2025 года. Экспертиза обнаружила в муравьях превышение допустимого содержания тяжёлых металлов.

Прокуроры подсчитали, что десерт могли подать 12 274 посетителям, использовав 49 096 муравьёв. Защита оспорила оценку: по словам адвокатов, необычную добавку соглашались попробовать около 60% гостей.

В Южной Корее пищевыми ингредиентами официально признаны десять видов насекомых, включая кузнечиков, мучных червей и куколок шелкопряда. Для использования остальных требуется временное разрешение властей, которого Evett не получил.

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