Россияне всё чаще считают недостаточным доход, который позволяет покрывать только обязательные расходы. Для комфортной жизни, включая путешествия, развлечения и накопления, человеку может потребоваться 250–300 тысяч рублей в месяц. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

По словам экономиста, представление о бедности зависит не только от размера зарплаты, но и от того, сколько денег остаётся после покупки продуктов, оплаты коммунальных услуг и других обязательных расходов. Если при заработке менее 50 тысяч рублей человек может позволить себе только самое необходимое, он начинает воспринимать такую сумму как недостаточную для нормальной жизни.

На финансовые ожидания влияют и растущие цены. Сафонов обратил внимание, что дорожают продукты, бытовая техника и услуги. Кроме того, коммунальные платежи в текущем году увеличились не менее чем в 70 регионах, а в некоторых субъектах рост достиг 10% и более.

Меняется и оценка достаточного заработка с возрастом. У людей появляются дополнительные обязательства: расходы на детей, образование, жильё и медицинскую помощь. Одновременно приходится задумываться о накоплениях и финансовой устойчивости после выхода на пенсию.

О том, насколько изменилось восприятие повседневных расходов, говорят и траты на досуг. Например, согласно одному из опросов, россияне готовы потратить на первое свидание около 10,5 тысячи рублей. Если учитывать ресторан, подготовку к встрече, стрижку, макияж, укладку и другие расходы, общая сумма может превысить 15 тысяч рублей.

Ещё один пример — питание в заведениях быстрого обслуживания. По словам Сафонова, сумма, которой год-два назад хватало на большой заказ для детей, сегодня может покрывать лишь стоимость стандартного набора еды.

В результате желаемый доход для ощущения финансового благополучия, по приведённым в материале оценкам, достиг 273 тысяч рублей. Экономист подчеркнул, что богатство остаётся субъективным понятием: для одних это отсутствие долгов и финансовых проблем, для других — возможность путешествовать, делать крупные покупки и регулярно откладывать деньги.