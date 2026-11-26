Старинные имена с глубокими историческими корнями будут всё чаще появляться в свидетельствах о рождении детей. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал социолог и культуролог Дмитрий Алексеев.

Тренд на «нео-традиционализм» (или ретро-шик) продолжает набирать силу. Родители ищут имена, которые звучат свежо и необычно на слух сегодня, но при этом имеют глубокие исторические корни. Дмитрий Алексеев Социолог, культуролог

Среди перспективных вариантов для мальчиков собеседник издания выделил Луку, Платона, Демида, Савву и Захара, а для девочек — Серафиму, Таисию и Евдокию. Как считает специалист, в ближайшие годы интерес к ним продолжит расти.

Ранее Life.ru писал, что лидерами по популярности среди новорождённых в 2026 году остаются София и Михаил. Первый вариант удерживает первенство шестой год подряд, второй — четвёртый. С января Софиями назвали свыше 17 тысяч малышек. В число фаворитов также вошли Анна, Ева, Мария и Варвара. Михайлами стали более 22,6 тысячи мальчиков. В пятёрке наиболее востребованных мужских вариантов оказались Александр, Артём, Матвей и Тимофей.