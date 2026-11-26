В России вновь набирают популярность женские имена, которые ещё недавно считались немодными. Молодые родители всё охотнее называют дочерей Ольгами, Верами и Надеждами. О том, какие тенденции будут определять выбор детских имён в ближайшие годы, Life.ru рассказала доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН Юлиана Гордова.

По словам специалиста, среди мужских имён есть неизменные фавориты, популярность которых сохраняется десятилетиями. К ним относятся Александр, Сергей и Михаил. При этом объяснить внезапный всплеск интереса к конкретному имени не всегда возможно. На предпочтения родителей влияет в том числе информационная повестка.

Именослов всегда очень живо откликается на события в стране и в мире. Почему становятся популярны так называемые революционные имена — Октябрина, Владлен? Потому что была идея, была идеология. Юлиана Гордова Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языкознанияЮлиана Гордова - доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языкознания

Аналогичная тенденция наблюдается и во время крупных спортивных событий. Например, в годы проведения Олимпийских игр возрастает интерес к женскому имени Олимпиада. Поэтому мода на имена в ближайшем будущем во многом будет зависеть от событий общественной и политической жизни, считает филолог.

Между тем в 2026 году самыми популярными именами новорождённых в России остаются София и Михаил. С начала года родители назвали так более 17 тысяч девочек и 22,6 тысячи мальчиков соответственно. София удерживает лидерство шестой год подряд, а Михаил — четвёртый.