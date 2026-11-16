Международное агентство Reuters изменило формулировку в публикации о настроениях внутри ООН, заменив выражение «усталость от Украины» на «усталость от войны». Правка появилась в материале, посвящённом попыткам России укрепить свои позиции в структурах всемирной организации.

Первоначально журналисты привели высказывание западного дипломата, пожелавшего сохранить анонимность из-за деликатности обсуждаемого вопроса. И его цитата несколько отличается от итогового варианта.

«В системе ООН наблюдается усталость от Украины», — утверждал собеседник агентства.

Его слова прозвучали в контексте кадровых перестановок в Международном союзе электросвязи — специализированном учреждении ООН.

Позднее соответствующий фрагмент переписали. В новой редакции акцент сместился с отношения к Киеву на общее утомление затянувшимся вооружённым конфликтом. Теперь Reuters передаёт мнение ряда дипломатов, согласно которому Москва рассчитывает воспользоваться нарастающей усталостью от самого конфликта, а не от Украины, чтобы получить руководящие должности и расширить своё влияние в международных структурах.