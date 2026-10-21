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Регион
Опубликовано 21 октября, 22:28

Reuters: Производство итальянской пасты оказалось под угрозой из-за забастовок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / P Kyriakos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / P Kyriakos

В Италии начались перебои в работе предприятий по производству макаронных изделий из-за массовых протестов дальнобойщиков. Водители перекрывают дороги, требуя мер против стремительного роста цен на топливо. В результате фабрики остаются без сырья, а поставки готовой продукции срываются. Об этом передаёт Reuters.

Одним из первых работу приостановил производитель пасты Rummo в регионе Кампания. На предприятии закончились необходимые ингредиенты, а доставить новые партии из-за транспортной блокады невозможно. С аналогичными трудностями столкнулись практически все крупные производители в соседней Апулии.

«Большая часть производства макарон в Италии либо остановилась, либо близка к этому», — предупредил генеральный директор компании Козимо Руммо.

Проблемы возникли и у производителя La Molisana в регионе Молизе. Компания уже значительно сократила выпуск продукции и вынуждена расходовать оставшиеся запасы пшеницы и манной крупы. Под угрозой оказалась целая отрасль, годовая выручка которой составляет около 13,5 миллиарда евро.

В Италии решили найти в протестах «российский след»
В Италии решили найти в протестах «российский след»

Также массовые протесты в Италии привели к перебоям с поставками авиационного топлива сразу в нескольких аэропортах страны. Пилотов просят заправлять самолёты заранее, чтобы не остаться без керосина перед обратным рейсом. Ограничения ввели воздушные гавани Неаполя, Салерно, Бари, Бриндизи и Палермо. Аэропорты выпустили специальные авиационные уведомления NOTAM, предупредив перевозчиков о нехватке топлива Jet A1.

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Виталий Приходько
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