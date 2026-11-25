Россия экстрадировала в Китай предпринимателя, которого подозревают в незаконном привлечении вкладов населения на сумму свыше 15 миллиардов юаней (2,25 миллиарда долларов). Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Предприниматель по фамилии Шу привлекал деньги граждан без разрешения финансовых регуляторов. Потенциальным вкладчикам он предлагал фиктивные инвестиционные продукты, обещая высокую годовую доходность.

Уголовное дело в отношении бизнесмена возбудили в октябре 2024 года в городе Нинбо провинции Чжэцзян. В феврале 2025 года китайская прокуратура санкционировала его арест, а в ноябре того же года мужчину задержали российские полицейские.

В сентябре 2026 года российская сторона удовлетворила запрос об экстрадиции. На родину подозреваемого доставили 5 ноября. В китайском ведомстве подчеркнули, что успешная выдача фигуранта свидетельствует об укреплении сотрудничества Москвы и Пекина в борьбе с преступностью.

Ранее Life.ru сообщал об обстоятельствах задержания и экстрадиции предпринимателя. По версии следствия, мужчина привлекал деньги через собственную компанию с 2018 по 2024 год, обещая инвесторам доходность до 11,5% годовых. После возбуждения уголовного дела бизнесмен покинул Китай и был объявлен в международный розыск. Задержали его на территории Татарстана, а передали китайским правоохранителям в московском аэропорту Шереметьево при участии сотрудников Интерпола и ФСИН России.