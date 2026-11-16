Система ООН устала от украинской повестки. Об этом агентству Reuters заявил неназванный западный дипломат, комментируя возможную победу представителей России на выборах на руководящие должности в Международном союзе электросвязи (МСЭ).

«Избрание российских представителей продемонстрировало бы, что Россия возвращается в систему многосторонних отношений. В ООН устали от украинской повестки», — сказал дипломат.

Другой дипломат ООН на условиях анонимности сообщил Reuters, что шансы Москвы занять посты в МСЭ оцениваются как высокие: ряд государств восстанавливают торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности с российской стороной и больше «не желают выступать против России в ООН».

Полномочная конференция МСЭ, которая является высшим руководящим органом союза, проходит с 9 по 27 ноября в Дохе. Россия претендует на посты в Совете и Радиорегламентарном комитете МСЭ.

МСЭ — специализированное учреждение ООН в области информационно-коммуникационных технологий со штаб-квартирой в Женеве. Членами союза, основанного в 1865 году, являются 193 государства, а также около 900 компаний, университетов и организаций. Россия — одна из основательниц МСЭ.

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил журналистам, что в ООН увеличивается число государств, выступающих против предложенной Западом поправки с критикой России к резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Причём некоторые страны, прежде поддерживавшие это положение, теперь предпочитают воздерживаться.