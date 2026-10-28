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Опубликовано 28 октября, 00:50

Reuters: В США отключили сервисы избиркома из-за попытки хакерской атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Volodymyr TVERDOKHLIB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Volodymyr TVERDOKHLIB

Федеральная избирательная комиссия США (FEC) временно отключила часть своих интернет-сервисов после попытки хакерского взлома. Инцидент произошёл за неделю до промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку ведомства.

По данным агентства, неизвестный злоумышленник попытался получить несанкционированный доступ к информационным системам комиссии. Чтобы предотвратить возможное проникновение, специалисты временно отключили сервисы, подключённые к интернету. Подтверждений успешного взлома или утечки данных пока нет.

На официальном сайте комиссии сообщается, что электронная система приёма документов перестала работать вечером 26 октября по местному времени. Сбой затронул онлайн-формы, инструменты подачи отчётности и сервисы, которыми пользуются политические организации. Сотрудники технической службы продолжают расследовать инцидент и восстанавливать работу системы.

При этом доступ к ранее опубликованным финансовым отчётам сохраняется. Из-за отключения кандидаты и политические комитеты временно не могут подавать обязательные уведомления о расходах, которые должны публиковаться в течение 24 или 48 часов. Это может ограничить прозрачность финансирования предвыборных кампаний непосредственно перед голосованием.

Сама Федеральная избирательная комиссия не отвечает за организацию голосования и подсчёт бюллетеней. Её основная задача — контроль за финансированием избирательных кампаний. Поэтому сбой не должен помешать американцам проголосовать 3 ноября.

На предстоящих выборах американцам предстоит переизбрать всех 435 членов Палаты представителей и примерно треть Сената. Сейчас обе палаты Конгресса контролирует Республиканская партия. Результаты голосования определят расстановку политических сил на оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа.

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Ранее президент США Дональд Трамп пообещал по миллиону долларов за сведения о фальсификациях на выборах. По словам американского лидера, вознаграждение получат информаторы, чьи данные помогут добиться задержания и обвинительного приговора виновным в нарушениях избирательного законодательства.

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Виталий Приходько
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