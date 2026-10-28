Reuters: В США отключили сервисы избиркома из-за попытки хакерской атаки
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Федеральная избирательная комиссия США (FEC) временно отключила часть своих интернет-сервисов после попытки хакерского взлома. Инцидент произошёл за неделю до промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку ведомства.
По данным агентства, неизвестный злоумышленник попытался получить несанкционированный доступ к информационным системам комиссии. Чтобы предотвратить возможное проникновение, специалисты временно отключили сервисы, подключённые к интернету. Подтверждений успешного взлома или утечки данных пока нет.
На официальном сайте комиссии сообщается, что электронная система приёма документов перестала работать вечером 26 октября по местному времени. Сбой затронул онлайн-формы, инструменты подачи отчётности и сервисы, которыми пользуются политические организации. Сотрудники технической службы продолжают расследовать инцидент и восстанавливать работу системы.
При этом доступ к ранее опубликованным финансовым отчётам сохраняется. Из-за отключения кандидаты и политические комитеты временно не могут подавать обязательные уведомления о расходах, которые должны публиковаться в течение 24 или 48 часов. Это может ограничить прозрачность финансирования предвыборных кампаний непосредственно перед голосованием.
Сама Федеральная избирательная комиссия не отвечает за организацию голосования и подсчёт бюллетеней. Её основная задача — контроль за финансированием избирательных кампаний. Поэтому сбой не должен помешать американцам проголосовать 3 ноября.
На предстоящих выборах американцам предстоит переизбрать всех 435 членов Палаты представителей и примерно треть Сената. Сейчас обе палаты Конгресса контролирует Республиканская партия. Результаты голосования определят расстановку политических сил на оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал по миллиону долларов за сведения о фальсификациях на выборах. По словам американского лидера, вознаграждение получат информаторы, чьи данные помогут добиться задержания и обвинительного приговора виновным в нарушениях избирательного законодательства.