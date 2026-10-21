«Рёв самолёта» из ванной: Сантехник назвал пять признаков скорой поломки стиральной машины

Перед серьёзной поломкой стиральная машина может начать греметь, сильно вибрировать, появится запах горелой резины или вода в барабане после стирки. Об этом Life.ru рассказал сантехник, зарегистрированный на сервисе Профи.ру Дмитрий Никоноров.

Необычный шум или лёгкую тряску во время стирки легко принять за мелкие неудобства. Но если раньше машина работала тихо, а теперь при каждом отжиме гремит сильнее, стоит разобраться в причине. Однако не каждый посторонний звук означает поломку: иногда достаточно правильно распределить бельё или проверить установку прибора.

1. Машина гремит громче обычного. Если при вращении барабана появился гул, напоминающий рёв самолёта, скрежет или металлическое шуршание, возможен износ подшипников. По мере износа шум часто становится заметнее на высоких оборотах отжима.

Звонкий стук и дребезжание могут возникать из-за постороннего предмета, например, монеты или косточки бюстгальтера, попавшей между деталями. В этом случае важно понять, на каком этапе возникает звук. Осмотрите барабан и доступные участки уплотнителя, предварительно выключив машину. Если слышны сильный скрежет или металлические удары, не продолжайте стирку до выяснения причины.

2. Стиральная машина «путешествует» по ванной. Сильная вибрация не всегда говорит о неисправности. Иногда бельё сбивается в ком, особенно если внутри одна тяжёлая вещь, например, плед или махровый халат. Если машинка регулярно подпрыгивает, смещается или ударяется корпусом о мебель, возможны проблемы с установкой, амортизаторами или другими элементами подвески бака.

Для начала специалист посоветовал исключить перегрузку и неравномерное распределение белья. Если прибор недавно установили, проверьте, сняты ли транспортировочные болты.

Но в любом случае нужно остановить программу, дождаться полной остановки барабана и расправить бельё. Если сильная вибрация повторяется при обычной загрузке, нужна диагностика. Продолжать эксплуатацию раскачивающейся машины рискованно: можно повредить шланги и другие важные детали.

3. Бельё после стирки остаётся слишком мокрым. Если вещи стали заметно мокрее обычного, машина может не справляться со сливом воды или снижать скорость отжима из-за дисбаланса загрузки. Причиной бывает засор фильтра насоса или сливного тракта. Иногда проблема возникает при стирке объёмных вещей, которые сложно равномерно распределить в барабане.

Проверьте, осталась ли вода в барабане, и обратите внимание на код ошибки на дисплее. Если вода не уходит или проблема повторяется, обратитесь к специалисту. Не запускайте отжим снова в надежде, что стиральная машина справится. А перед очисткой фильтра обязательно изучите инструкцию: внутри может оставаться горячая вода.

4. Под машиной появляются лужи. Даже небольшая протечка — повод насторожиться. Причиной могут быть повреждённая манжета люка, неплотное соединение шланга, проблема со сливным фильтром или неисправность внутренних патрубков.

Если вода появляется у дверцы, осмотрите резиновый уплотнитель. Если сзади — доступные соединения шлангов. Но место, где образовалась лужа, не всегда совпадает с источником утечки: вода может стекать по корпусу. Остановите стирку, безопасно отключите питание и перекройте подачу воды. Осмотрите доступные соединения, не разбирая корпус. При повторяющейся протечке пользоваться машиной до проверки специалистом не следует.

5. Запах горелой резины или проводки. Это один из самых тревожных сигналов. Запах горелой резины может указывать на проскальзывание приводного ремня или перегрев механических компонентов. Запах нагретой изоляции — на возможную электрическую неисправность.

«Не ждите, пока машина окончательно перестанет работать. Чем раньше обнаружена неисправность, тем больше шансов избежать повреждения других узлов и сэкономить на ремонте. А при запахе гари, дыме, сильном скрежете, выраженной вибрации или протечке безопаснее прекратить эксплуатацию сразу», — заключил эксперт.

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