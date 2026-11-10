Реактивная фура с авиационными двигателями разогналась до 323 км/ч всего за семь секунд во время огненного шоу во Флориде. Многотонный грузовик промчался по гоночной трассе, оставляя за собой многометровые языки пламени, сообщили организаторы на странице мероприятия Night of Fire 202.

Необычный заезд состоялся на автодроме Orlando Speed World Dragway. Вместо дизельного двигателя такие тягачи оснащают мощными авиационными турбинами, которые обеспечивают колоссальную тягу и выбрасывают из сопел огненные струи.

Фестиваль прошёл 7 ноября. В программе были выступления реактивных автомобилей, экстремальные скоростные заезды и пиротехнические представления. Одним из главных зрелищ стал грузовик, способный соперничать по динамике с профессиональными дрэгстерами.

Старт фуры с авиадвигателями. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/floridamandan_

Однако такие выступления не обходятся без трагедий. В июле 2022 года во время авиашоу в американском Мичигане погиб пилот реактивного тягача Крис Дарнелл. В ходе показательного заезда у машины разрушилась шина, после чего грузовик загорелся и взорвался.