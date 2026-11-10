Ревёт как самолёт, пылает как ракета: реактивная фура удивила зрителей огненного шоу во Флориде
Реактивный грузовик достиг скорости 323 км/ч за семь секунд на шоу в США
Кадр из видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ floridamandan_
Реактивная фура с авиационными двигателями разогналась до 323 км/ч всего за семь секунд во время огненного шоу во Флориде. Многотонный грузовик промчался по гоночной трассе, оставляя за собой многометровые языки пламени, сообщили организаторы на странице мероприятия Night of Fire 202.
Необычный заезд состоялся на автодроме Orlando Speed World Dragway. Вместо дизельного двигателя такие тягачи оснащают мощными авиационными турбинами, которые обеспечивают колоссальную тягу и выбрасывают из сопел огненные струи.
Фестиваль прошёл 7 ноября. В программе были выступления реактивных автомобилей, экстремальные скоростные заезды и пиротехнические представления. Одним из главных зрелищ стал грузовик, способный соперничать по динамике с профессиональными дрэгстерами.
Старт фуры с авиадвигателями. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/floridamandan_
Однако такие выступления не обходятся без трагедий. В июле 2022 года во время авиашоу в американском Мичигане погиб пилот реактивного тягача Крис Дарнелл. В ходе показательного заезда у машины разрушилась шина, после чего грузовик загорелся и взорвался.
Ранее Life.ru рассказывал о трагедии на шоу монстр-траков в Колумбии. В городе Попаян женщина за рулём огромного внедорожника потеряла управление во время выполнения трюка и врезалась в толпу зрителей, снеся защитные ограждения. Жертвами происшествия стали три человека, в том числе две несовершеннолетние девочки. Ещё около 40 посетителей получили травмы.