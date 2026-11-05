Московские предприятия способны разработать летающий автомобиль, однако приступят к такой задаче при появлении реальной потребности. Об этом заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

По словам чиновника, сейчас московская промышленность сосредоточена на разработках, которые непосредственно улучшают качество жизни горожан. При этом научных и производственных возможностей столицы достаточно, чтобы заняться созданием необычного транспорта.

«Когда московские промышленники увидят, что требуется летающий автомобиль, мы его, безусловно, создадим», — подчеркнул Гарбузов.

Глава департамента отметил, что предприятия Москвы уже решают задачи, которые считает значительно сложнее разработки летающей машины. В качестве примера он привёл столичные производства в области фотоники.

«Мы говорили о центре фотоники — такого производства, уверен, что у Илона Маска нет», — добавил чиновник.

Ранее Life.ru сообщал, почему летающая Tesla вряд ли появится на российских дорогах. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин усомнился в перспективах массового использования нового Roadster. По словам эксперта, технически заставить автомобиль ненадолго подняться в воздух возможно, однако такие возможности не решают вопросов безопасности и допуска машины к эксплуатации на дорогах общего пользования.