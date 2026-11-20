Школьники рискуют получить незачёт за итоговое сочинение из-за неправильно подобранных литературных аргументов и отсутствия опоры на произведения. О пяти распространённых ошибках выпускников рассказала Life.ru эксперт Минпросвещения, доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как подготовиться к итоговому сочинению 2026/2027, какие темы могут встретиться выпускникам и по каким критериям оценивают работы. Основная дата проведения — 2 декабря, на написание отводится 3 часа 55 минут. Чтобы получить зачёт, школьнику необходимо не только раскрыть выбранную тему, но и подкрепить свои рассуждения литературными аргументами.

По словам специалиста, самая частая ошибка — неудачный выбор литературного контекста. Выпускник может правильно понять тему и проблемный вопрос, но обратиться к произведению, которое с ними не связано либо подходит лишь с большой натяжкой. Например, рассуждая о поисках смысла жизни, школьники иногда приводят в пример Обломова, который так и не нашёл этот смысл и предпочёл лежать на диване. Однако, объяснила Козловская, суть обломовщины заключается совсем в другом, поэтому такой аргумент не засчитывается.

Что может помочь выпускнику? Только корректно выбранный материал. Причём если он приведёт второй контекст, хотя этого и не требуется, это может ему помочь. Наталия Козловская Эксперт Минпросвещения, доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена

Вторая распространённая ошибка, по наблюдениям эксперта, связана с влиянием масс-медиа. Школьники нередко заменяют имена собственные и географические названия из литературных произведений более привычными словами, которые постоянно встречают в повседневной жизни. В результате гоголевский «Ревизор» превращается в «Ревизорро», а Белогорская крепость из пушкинской «Капитанской дочки» неожиданно становится Белгородской.

Третья проблема касается грамматики, а именно неправильного построения сложноподчинённых предложений. Как пояснила Козловская, выпускники часто используют указательное местоимение даже там, где оно совершенно не нужно. Характерный пример — фраза «Пушкин пишет: то, что Гринев был хорошим человеком…».

«Подобные конструкции «то, что» встречаются настолько часто, что мы от них, к сожалению, устали. Мы учим, мы боремся, однако ошибка продолжает иметь место», — призналась специалист.

Четвёртым серьёзным промахом профессор назвала попытку написать итоговое сочинение исключительно на основе личных рассуждений. Некоторые выпускники забывают, что перед ними работа по литературе, и вместо анализа произведений излагают собственные мысли по заданной теме или приводят примеры только из жизненного опыта. Козловская особо подчеркнула, что отсутствие литературного материала неизбежно приводит к незачёту.

Наконец, пятая ошибка — увлечение так называемым психоязыком. По словам эксперта, школьники всё чаще используют при анализе художественных произведений современные психологические термины, называя отношения героев абьюзом или рассуждая об их эмпатии. Однако подобная лексика неуместна в литературном сочинении.

«Пишут, например: герой испытывает эмпатию по отношению к героине, он её абьюзит. Современные психологические термины в сочинении по литературе неуместны — примерно так же, как если бы Хлестакова назвали «воздуханом», — объяснила Козловская.

Подводя итог, профессор выделила пять ошибок, с которыми проверяющие сталкиваются ежегодно: неправильно подобранное произведение, грамматические конструкции с лишними указательными местоимениями, искажение литературных названий, замена анализа книг собственными рассуждениями и использование психоязыка. При этом все эти недочёты можно исправить, если выпускник будет помнить главное: итоговое сочинение требует прежде всего литературных аргументов, а не только личного мнения.

Между тем педагог рассказала Life.ru, как выпускникам справиться со стрессом перед итоговым сочинением. Специалист посоветовала отказаться от ночной зубрёжки, сократить время в социальных сетях и распределить подготовку на небольшие блоки. Снизить тревожность, по её словам, помогают упражнение «Бабочка», ведение аудиодневника и техника «коробка тревог», позволяющая на время отвлечься от беспокоящих мыслей.