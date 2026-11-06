Рейс из Якутии завершился аварийной посадкой: Самолёт «ИрАэро» экстренно сел в Иркутске
Самолёт «ИрАэро» совершил аварийную посадку в Иркутске
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Пассажирский самолёт авиакомпании «ИрАэро», следовавший из якутского Талакана, совершил аварийную посадку в Иркутске. Воздушное судно приземлилось около 13:30 по местному времени (08:30 мск). Об инциденте сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Речь идёт о региональном самолёте CRJ200. По данным надзорного ведомства, экипаж выполнял рейс по маршруту Талакан — Иркутск, однако завершить полёт пришлось в аварийном порядке.
Что именно произошло на борту и почему потребовалась аварийная посадка, пока не сообщается. Также нет официальных сведений о количестве пассажиров и членов экипажа, их состоянии и возможных последствиях происшествия.
Всего три недели назад, 18 октября, другой самолёт этой же авиакомпании уже становился причиной серьёзного сбоя в работе иркутского аэропорта. Тогда Ан-24 выполнял учебно-тренировочный полёт, но при посадке экипаж сообщил о задымлении возле правой стойки шасси. На рулёжной дорожке выяснилось, что у самолёта разорвало колесо. Воздушное судно не удалось оперативно убрать, из-за чего взлётно-посадочную полосу закрыли на два с половиной часа. Происшествие обошлось без пострадавших, однако задержались семь рейсов, а следователи начали проверку обстоятельств авиационного инцидента.
Случались у перевозчика и более тревожные ситуации. В сентябре 2023 года Life.ru рассказывал об аварийной посадке Ан-26 «ИрАэро» в том же аэропорту Иркутска. Тогда во время полёта у самолёта отказал левый двигатель, после чего командир запросил аварийную посадку. На борту находились 25 пассажиров и четыре члена экипажа. Несмотря на серьёзную неисправность, пилотам удалось благополучно посадить машину, никто из находившихся в самолёте не пострадал. Историю обнародовал SHOT, а подробности произошедшего затем появились в сообщениях о работе иркутского аэропорта.