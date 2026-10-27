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Опубликовано 27 октября, 09:21

Рейс в один конец: Сухогруз с боеприпасами для украинской армии перехвачен российскими войсками

Армия России атаковала судно, доставлявшее военную помощь ВСУ в Черноморск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские вооруженные силы пресекли очередную попытку доставки военных грузов для нужд украинской армии морским путем. Об успешном ударе по морской цели проинформировало Министерство обороны Российской Федерации в ходе ежедневной сводки.

Огневое поражение морскому судну типа «сухогруз» было нанесено непосредственно во время его перехода в акватории Черного моря. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, борт следовал курсом в порт Черноморск (Одесская область) и транспортировал партию материально-технических средств и военного имущества, предназначенного для обеспечения подразделений ВСУ. В результате результативной атаки снабжение формирований противника по морскому логистическому коридору было сорвано.

Контрабанда оружия сорвана: Российский удар оставил Черноморск без ценного груза для ВСУ
Контрабанда оружия сорвана: Российский удар оставил Черноморск без ценного груза для ВСУ

Накануне российская армия провела масштабную операцию по подавлению транспортных путей противника. Под прицел попали ключевые узлы снабжения и терминалы на побережье, а также водный транспорт. По информации профильного ведомства, атака велась с применением беспилотной авиации. Основной целью операции стал срыв поставок для нужд ВСУ.

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Оксана Попова
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