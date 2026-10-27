Рейс в один конец: Сухогруз с боеприпасами для украинской армии перехвачен российскими войсками

Российские вооруженные силы пресекли очередную попытку доставки военных грузов для нужд украинской армии морским путем. Об успешном ударе по морской цели проинформировало Министерство обороны Российской Федерации в ходе ежедневной сводки.

Огневое поражение морскому судну типа «сухогруз» было нанесено непосредственно во время его перехода в акватории Черного моря. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, борт следовал курсом в порт Черноморск (Одесская область) и транспортировал партию материально-технических средств и военного имущества, предназначенного для обеспечения подразделений ВСУ. В результате результативной атаки снабжение формирований противника по морскому логистическому коридору было сорвано.

Накануне российская армия провела масштабную операцию по подавлению транспортных путей противника. Под прицел попали ключевые узлы снабжения и терминалы на побережье, а также водный транспорт. По информации профильного ведомства, атака велась с применением беспилотной авиации. Основной целью операции стал срыв поставок для нужд ВСУ.