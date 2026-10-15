Экономика как последний шанс: Что может спасти Мерца от политического краха

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает удержаться у власти благодаря восстановлению национальной экономики. Как пишет Bloomberg, улучшение финансово-экономических показателей остаётся одной из немногих возможностей для главы правительства преодолеть политический кризис.

Положение канцлера осложняют крайне низкий уровень общественного доверия, падение популярности его партии и разногласия внутри правящей коалиции. Многие из этих проблем, отмечает агентство, практически не зависят от решений самого Мерца.

На фоне политических неудач из Германии начали поступать обнадёживающие экономические сигналы. Аналитики Bloomberg считают, что оживление деловой активности способно ослабить недовольство граждан действующим руководством страны.

«Наиболее очевидным источником надежды для его правительства является экономический попутный ветер, способный рассеять некоторые тучи», — говорится в публикации.

Отдельную угрозу для правящей коалиции представляет рост влияния «Альтернативы для Германии». По оценке агентства, улучшение положения немецкой экономики может помочь властям вернуть часть разочарованных избирателей и сдержать усиление оппозиционной партии.

Ранее рейтинг одобрения Фридриха Мерца опустился до рекордных 10%. Согласно сентябрьскому исследованию института Forsa, недовольство работой канцлера выразили 88% опрошенных жителей Германии. Показатель поддержки главы правительства стал минимальным за время его пребывания у власти.