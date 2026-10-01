Резь в глазах, кашель и головокружение: Россиянам рассказали, как распознать отравление от новой мебели

Резкий химический запах от новой мебели, обуви или других покупок может сопровождаться воздействием летучих веществ и вызвать симптомы отравления. О признаках опасного воздействия и способах снизить риск Life.ru рассказали врач-токсиколог Михаил Кутушов и химик Андрей Дорохов.

Если новая мебель или покупка с маркетплейса из Китая очень сильно пахнет, может случиться отравление. Дышать этим безусловно вредно, потому что мебель — это, как правило, древесно-стружечная плита, то есть там фенолформальдегидные смолы. Соответственно, такая мебель источает в большом количестве и фенолы, и формальдегид, которые особенно токсичны. Поэтому, конечно, дышать этой вонью вредно. Андрей Дорохов Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

Долго находиться в помещении с сильным устойчивым химическим ароматом специалист не рекомендует. Особенно интенсивным воздействие может быть там, где новая обстановка занимает значительную часть комнаты. При употреблении спиртного рядом со зловонным объектом воздействие алкоголя на организм резко возрастает.

Похожая ситуация возможна с сумками, обувью и изделиями из искусственной кожи. Химик объяснил, что при производстве полимеров в них могут сохраняться остаточные вещества, в том числе не полностью вступившие в реакцию мономеры. Среди потенциально токсичных соединений он привёл в пример акрилонитрил, поэтому резко пахнущие покупки Дорохов советует тщательно проветривать до исчезновения запаха.

«А отравление может иметь самые серьёзные последствия: страдает центральная нервная система, бронхолегочная система. Особенно у тех, у кого есть какие-то хронические заболевания, может страдать и сердечно-сосудистая система», — подытожил он.

Кутушов отдельно обратил внимание на лакокрасочные материалы. Источником испарений могут становиться масляные краски, нитроэмали, алкидные лаки, а также растворители, включая толуол и уайт-спирит. Водно-дисперсные акриловые составы токсиколог назвал менее опасными, однако помещения после работы с ними также необходимо проветривать.

Отравления этими видами веществ делятся на острые и хронические. Например, если в мебели есть необработанные края среза, она так и будет постоянно пахнуть и травить людей. Поэтому, когда покупаете мебель, надо брать сертификат. Особенно важно, когда мебель берётся в детские комнаты — там должно быть минимальное выделение формальдегида. Михаил Кутушов Врач-токсиколог, профессор

При остром отравлении могут возникнуть сильное головокружение, головная боль и состояние, напоминающее опьянение. К другим возможным признакам токсиколог отнёс резь в глазах, слезотечение, отёк носоглотки, першение, сухой кашель и одышку. При более тяжёлом воздействии возможны рвота с химическим привкусом во рту, галлюцинации, судороги и потеря сознания.

«При хроническом отравлении наблюдаются вялость, утомляемость, сонливость, частые беспричинные головные боли, хронический насморк, кашель, а иногда это вызывает обострение астмы. Дальше идет снижение иммунитета и всевозможные аллергии, но это происходит при тяжёлых постоянных воздействиях, что бывает редко. Подобное может происходить даже от новой обуви. Так что надо просто разобраться с источником запаха или выделения формальдегида и прочих веществ», — подчеркнул эксперт.

Токсиколог подчеркнул, что чаще проблемы возникают с некачественной продукцией, при изготовлении которой применяются неизвестные материалы. Источником летучих соединений при этом может оказаться не только мебель, но и покрытие стен или даже краски для рисования. В такой ситуации первым шагом должно стать устранение самой причины резкого запаха.

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