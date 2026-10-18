Резервы на исходе: Новак назвал срок восстановления мирового нефтяного рынка

Возможности использования нефтяных запасов для стабилизации мирового рынка практически исчерпаны. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его оценке, даже после восстановления судоходства через Ормузский пролив для нормализации ситуации может потребоваться до полутора лет.

«По нашим оценкам и оценкам экспертов, фактически возможность использования запасов уже исчерпывается», — сказал Новак в интервью Марине Ким в эфире «Соловьёв Live».

Вице-премьер объяснил, что мировой нефтяной рынок оказался в сложной ситуации из-за ограничений поставок через Ормузский пролив. По его словам, сейчас он ежедневно недополучает от четырёх до шести миллионов баррелей нефти.

Нехватку поставок пытаются компенсировать за счёт ранее накопленных запасов. Однако, как предупредил Новак, возможности такого механизма ограничены: резервы нельзя использовать бесконечно. Даже возобновление поставок из стран Персидского залива, по оценке вице-премьера, не позволит мгновенно восстановить баланс спроса и предложения.

«Если откроется возможность поставок из стран Персидского залива, мне кажется, в течение года – полутора рынок сбалансируется», — заявил он.