Режим беспилотной опасности объявлен в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о беспилотной опасности в регионе. В опубликованном обращении он сослался на данные Министерства обороны России.

«Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал глава области.

Ранее Life.ru рассказывал, что три человека погибли при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в селе Пески Купянского района Харьковской области. Всего в машине находились четверо.