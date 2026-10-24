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Регион
Опубликовано 24 октября, 14:58

Режим беспилотной опасности объявлен в Омской области

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о беспилотной опасности в регионе. В опубликованном обращении он сослался на данные Министерства обороны России.

«Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал глава области.

Назван возможный маршрут дронов ВСУ к Воронежской области
Назван возможный маршрут дронов ВСУ к Воронежской области

Ранее Life.ru рассказывал, что три человека погибли при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в селе Пески Купянского района Харьковской области. Всего в машине находились четверо.

Больше новостей об атаках беспилотников и происшествиях в российских регионах — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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