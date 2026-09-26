Режим ЧС ввели в ростовском Азове из-за атаки 30 БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территориях Азова, пострадавших после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в городской администрации.

В Азове получили ранения четыре человека, в том числе ребёнок. Из-за падения дронов в городе повреждены многоквартирные и частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. Во время отражения воздушной атаки силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников. Их сбили над Ростовом-на-Дону, Каменском-Шахтинским, Новошахтинском, Таганрогом, Азовом, а также Азовским, Мясниковским и Неклиновским районами.

«Получить консультацию или направить обращение можно на горячую линию прокуратуры Ростовской области по тел. 8-863-210-55-99», — уточнили в оперштабе.

Ещё один житель пострадал в Таганроге. Всех пятерых госпитализировали, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В Ростове-на-Дону повреждения получили несколько автомобилей. Информация о других последствиях налёта уточняется.