В Ростове-на-Дону объявили режим ЧС после налёта украинских БПЛА

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации на территориях, где зафиксированы повреждения после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

«Провел внеочередное заседание КЧС. Принято решение ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесён ущерб после падения БПЛА», — написал мэр в телеграм-канале.

По словам Скрябина, в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция. Без электроснабжения временно остались жители Ворошиловского, Ленинского, Октябрьского и Кировского районов города.

Сейчас специалисты работают над устранением последствий произошедшего. Обстоятельства атаки и объём повреждений уточняются.

Минувшей ночью атаке украинских беспилотников подверглась Воронежская. Расчёты ПВО отразили удар, уничтожив несколько десятков воздушных целей над территорией области. Мирные жители не пострадали, но обломки сбитых аппаратов повредили дома и транспорт в нескольких населённых пунктах.