Режим ЧС ввели в семи районах Башкирии из-за гибели урожая

Режим чрезвычайной ситуации ввели в семи районах Башкирии после массовой гибели урожая из-за затяжной непогоды. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Особый режим действует в Благоварском, Буздякском, Краснокамском, Татышлинском, Уфимском, Чишминском и Янаульском районах. Причиной стали сильные ливни, которые продолжались почти два месяца и привели к переувлажнению почвы.

Помимо продолжительных дождей сельхозугодья пострадали от сильного ветра и крупного града. Минсельхозу республики и местным властям поручено организовать работы по ликвидации последствий непогоды и помочь хозяйствам оценить потери.

До 25 сентября аграрии должны передать в региональный Минсельхоз документы, подтверждающие гибель урожая и расходы на его выращивание. Эти данные потребуются для фиксации нанесённого хозяйствам ущерба.

Режим ЧС в семи районах будет действовать до 30 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал, что к 7 сентября российские аграрии собрали около 1,6 млн тонн овощей открытого грунта. В Минсельхозе тогда отмечали, что, несмотря на сложные погодные условия в начале уборочной кампании, темпы сбора в целом соответствовали прошлогодним.