Режим угрозы атаки БПЛА за ночь вводили в 22 регионах России

Режим опасности из-за беспилотников с начала суток вводили в 22 регионах Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. В шести областях предупреждение действовало более шести часов — в Воронежской, Липецкой, Владимирской, Белгородской, Ивановской и Пензенской.

Больше всего сообщений об угрозе БПЛА за ночь поступило из Приволжского федерального округа, где предупреждения вводили в 11 из 14 регионов. В Центральном федеральном округе опасность объявляли в восьми субъектах, а на юге — в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

По данным на 08:00 мск, режим опасности из-за беспилотников сохранялся в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской и Орловской областях.

Ранее над Чувашией минувшей ночью уничтожили два вражеских беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет, обломки повредили вышку сотовой связи.