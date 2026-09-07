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Опубликовано 7 сентября, 05:48

Режим угрозы атаки БПЛА за ночь вводили в 22 регионах России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Режим опасности из-за беспилотников с начала суток вводили в 22 регионах Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. В шести областях предупреждение действовало более шести часов — в Воронежской, Липецкой, Владимирской, Белгородской, Ивановской и Пензенской.

Больше всего сообщений об угрозе БПЛА за ночь поступило из Приволжского федерального округа, где предупреждения вводили в 11 из 14 регионов. В Центральном федеральном округе опасность объявляли в восьми субъектах, а на юге — в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

По данным на 08:00 мск, режим опасности из-за беспилотников сохранялся в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской и Орловской областях.

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Ранее над Чувашией минувшей ночью уничтожили два вражеских беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет, обломки повредили вышку сотовой связи.

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Дарья Денисова
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