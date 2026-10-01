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Опубликовано 1 октября, 11:06

Режиссёр Павел Лунгин перенёс операцию на глазах

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Режиссёр Павел Лунгин перенёс операцию на глазах — по данным Mash, он почти перестал видеть левым глазом из-за вторичной катаракты.

Её диагностировали на обоих глазах. Также у мэтра уже были старые проблемы с сетчаткой. Как уточняет телеграм-канал, режиссёр уже восстанавливается дома после операции.

При этом пресс-секретарь режиссёра Ангелина Федоровская заявила NEWS.ru, что сообщения о почти полной потере зрения не соответствуют действительности. Операцию на глазах Лунгин, по её словам, перенёс давно, сейчас с ним всё нормально и он вернулся домой.

Павел Лунгин — российский режиссёр, сценарист и продюсер, народный артист России. Родился 12 июля 1949 года в Москве, ему 77 лет. Его режиссёрский дебют «Такси-блюз» (1990) получил приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля. Среди наиболее известных работ — «Свадьба» (2000), «Олигарх» (2002), «Бедные родственники» (2005), «Остров» (2006), «Царь» (2009), «Дирижёр» (2012), сериал «Родина» (2015) и «Братство» (2019). В фильмах «Такси-блюз», «Остров» и «Царь» главные роли сыграл Пётр Мамонов.

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А ранее 65-летний психолог Михаил Лабковский оказался на операционном столе из-за расслоения аорты. Ему потребовались два сложных хирургических вмешательства на открытом сердце. Позже специалист вышел на связь с поклонниками.

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Александра Вишнякова
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