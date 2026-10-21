РФ и США продолжают контакты по обмену заключёнными, заявил Песков

Россия и США продолжают поддерживать контакты по вопросам обмена заключёнными через специальные службы. Переговоры по этому направлению ведутся на постоянной основе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

Представитель Кремля подтвердил, что взаимодействие профильных ведомств не прекращается. При этом подробности обсуждаемых обменов, возможный состав участников и сроки новых договорённостей он раскрывать не стал.

«В целом контакты по вопросам обменов и т. д. продолжаются на постоянной основе по линии специальных служб», — пояснил Песков.

Заявление прозвучало на фоне освобождения американца Стивена Хаббарда, ранее осуждённого в России за наёмничество.

Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф выразил Путину благодарность за освобождение Хаббарда. Американец был приговорён к шести годам и десяти месяцам колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины. Вашингтон добивался его возвращения, а Дональд Трамп лично поднимал этот вопрос в разговоре с российским президентом.