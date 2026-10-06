РФ осудила случившееся на борту Flydubai и надеется на объективное расследование

Россия осудила действия члена экипажа Flydubai, из-за которых пассажирский самолёт оказался в опасной ситуации во время рейса из Дубая в Тель-Авив. В Москве рассчитывают, что расследование обстоятельств произошедшего будет проведено объективно, сообщили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отдельно отметили действия первого пилота и пассажиров. Благодаря им удалось не допустить развития ситуации по самому опасному сценарию и благополучно посадить лайнер.

«Российская сторона решительно осуждает преступление, совершённое членом экипажа, и рассчитывает на дальнейшее объективное расследование», — говорится в заявлении МИД.

Москва также приняла к сведению решение властей ОАЭ квалифицировать произошедшее как попытку террористического акта. Такое определение инцидент получил после расследования, проведённого эмиратской стороной.

ЧП произошло 30 сентября на борту рейса Flydubai FZ1073. По данным властей Саудовской Аравии, второй пилот напал на командира самолёта, после чего лайнер совершил экстренную посадку в Табуке.

«В Москве с удовлетворением отмечают, что благодаря мужеству первого пилота и пассажиров лайнера трагедию удалось предотвратить», — подчеркнули в российском ведомстве.

После посадки оба пилота получили медицинскую помощь, а затем были отправлены в Абу-Даби в сопровождении представителей эмиратских силовых структур. Расследование причин произошедшего продолжается.

Ранее Life.ru писал, что СМИ раскрыли предполагаемый план второго пилота Flydubai, напавшего на командира во время полёта. По одной из версий следствия, он мог намереваться направить самолёт в сторону аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. При этом окончательные мотивы произошедшего ещё устанавливаются.