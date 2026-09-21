РФС показал новую форму сборной России с отсылкой к государственному гимну

Первый аккорд гимна России превратили в графический рисунок для новой формы национальной футбольной сборной. Домашний, гостевой и парадно-тренировочный комплекты представили Российский футбольный союз и JOGEL.

РФС показал кадры с новой формой сборной России. Видео © Telegram / РФС | Сборная России по футболу

Звуковую волну аккорда в тональности до мажор оцифровали и перевели в математический график, который стал частью паттерна игровых футболок. Рисунок дополнен фактурой специального текстурированного жаккарда.

Домашний комплект выполнен в красном цвете. Внутри воротника разместили первые слова гимна — «Россия — священная наша держава». Гостевая футболка получила белую основу с синими деталями, а внутри воротника нанесена строка «Славься, страна! Мы гордимся тобой!».

Для парадно-тренировочной коллекции выбрали сапфировый синий и бархатный бордовый оттенки. В ней герб России и знак производителя впервые объединили в монохромной золотой композиции.

Впервые футболисты сборной России должны выйти в новой игровой форме 29 сентября в Казани в матче против Ирана. Затем команда Валерия Карпина встретится с Намибией 3 октября и Нигерией 6 октября.

Ранее Life.ru сообщал, что сборная России объявила состав на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией. В итоговую заявку на осенний сбор вошли 29 футболистов.