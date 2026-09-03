РГО добивается возвращения экспедиции с арестованного судна на Шпицбергене

Русское географическое общество принимает все меры, чтобы учёные и журналисты, оказавшиеся заблокированными на Шпицбергене, смогли вернуться домой. Об этом рассказал первый заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов, комментарий которого обнародовала пресс-служба организации.

Группа прибыла на архипелаг на судне «Профессор Молчанов», которое затем задержали норвежские власти. Журналисты приехали по приглашению РГО в рамках пресс-тура.

По словам Корлыханова, участники пресс-тура высадились на архипелаге 1 сентября. В течение недели они должны были готовить материалы о работе экспедиции.

«РГО делает всё необходимое, чтобы группа исследователей и журналистов благополучно вернулась домой», — заявил представитель организации.

Напомним об обстоятельствах ареста «Профессора Молчанова» на Шпицбергене. Поводом для оперативных действий послужил многомиллиардный иск государственной украинской группы «Нафтогаз». Речь идёт о принудительном взыскании $4,22 млрд, утверждённых ранее арбитражным решением по спору о судьбе крымских нефтегазовых объектов.