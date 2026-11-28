Rheinmetall допустил отказ от строительства военного завода на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может отказаться от строительства завода по выпуску артиллерийских боеприпасов на Украине. Об отсутствии прогресса в реализации проекта заявил генеральный директор компании Армин Паппергер на встрече с инвесторами Capital Markets Day в Гамбурге.
По словам руководителя концерна, украинская сторона предпочитает развивать собственное производство снарядов. Именно с этим Паппергер связывает перспективу сворачивания совместного проекта.
«Думаю, мы не будем продолжать, поскольку с украинской стороны нет прогресса: они хотят делать это самостоятельно», — пояснил глава Rheinmetall.
Вместе с тем Паппергер отметил, что Украина пока не располагает технологиями самостоятельного производства артиллерийских боеприпасов особо большой дальности.
О планах создания предприятия Rheinmetall на Украине стало известно ещё в феврале 2024 года. В сентябре 2025-го занимавший тогда пост министра обороны Украины Денис Шмыгаль объявил о выделении земельного участка под строительство завода. Однако реализация проекта неоднократно откладывалась.