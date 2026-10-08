Риелторы назвали цену самой дешёвой квартиры в аренду в Москве

Самое доступное жильё на рынке аренды «старой» Москвы без учёта Зеленограда предлагают за 40 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА «Новости».

Речь идёт об однокомнатной квартире площадью 37 квадратных метров в Михневском проезде в Бирюлёве Восточном. Жильё находится на седьмом этаже 16-этажного панельного дома.

Второе место среди самых бюджетных вариантов занимает однушка площадью 40 квадратных метров на Ярославском шоссе. Её предлагают за 43 тысячи рублей в месяц. Квартира расположена на десятом этаже 16-этажного дома.

Третья позиция — однокомнатная квартира площадью 38 квадратных метров в Южном Бутове. Арендная ставка составляет 45 тысяч рублей в месяц.

При этом спрос на аренду массового жилья в Москве в сентябре оказался на 20,5% ниже, чем годом ранее.

«На фоне осеннего ажиотажа прошлых лет сегодняшний высокий сезон на рынке аренды, действительно, выглядит очень спокойным», — рассказала замдиректора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

По её словам, поток приезжающих на работу в Москву арендаторов сокращается, часть сотрудников продолжает работать удалённо из своих регионов, а инфляция уменьшает реальные бюджеты на аренду. В результате некоторые клиенты вынуждены снимать жильё совместно.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже искать съёмное жильё. Спрос на аренду снизился на 10% за год.