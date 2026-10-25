Рифма ушла в офсайд: «Зениту» пришлось извиняться за стихи о Дагестане перед матчем с «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» потребовало публичных извинений от «Зенита» за стихотворение, в котором затронули дагестанские традиции. Председатель общего собрания учредителей клуба Магомед Багаудинов счёл предматчевые шутки петербуржцев недопустимыми.

Поводом для скандала стала эпиграмма, появившаяся в соцсетях сине-бело-голубых накануне встречи 12-го тура РПЛ. Особенно руководство соперников возмутили строки о сбритых бородах и сорванных ветром папахах. Багаудинов напомнил, что для народов Дагестана эти элементы являются символами чести, веры и многовековых обычаев, а не предметом насмешек.

«Мы открыты к честной борьбе на поле, к любому соперничеству и к спортивным подколам. Но есть темы, шутить и дерзить над которыми мы считаем непозволительным. Совсем скоро начнётся игра. Пусть это соперничество остаётся соперничеством на футбольном поле», — написал он в телеграм-канале.

Вскоре спорный текст исчез из телеграм-канала петербургской команды. Следом последовало официальное обращение с извинениями, причём его тоже оформили в стихотворной форме.

В Северной столице пояснили, что не собирались никого оскорблять, а первоначальная эпиграмма содержала отсылки к истории, культуре и петровской эпохе. Представители клуба выразили уважение к Дагестану и его жителям, а завершили послание строками Расула Гамзатова о дружбе, случайной обиде и прощении. Таким образом, ещё до выхода футболистов на поле предматчевое противостояние успело превратиться в литературную перепалку с примирительным финалом.

Матч между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» состоится 25 октября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Ранее Life.ru рассказывал о разгромной победе «Зенита» над махачкалинским «Динамо» в Кубке России. Встреча состоялась 2 сентября в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0. Главным героем противостояния стал Александр Соболев, который оформил дубль, отличившись на 11-й и 38-й минутах. Ещё один мяч в концовке забил Александр Ерохин. Благодаря двум голам Соболев повторил рекорд Олега Веретенникова по количеству результативных ударов в Кубке страны, доведя свой показатель до 24. После трёх туров петербуржцы возглавляли группу C с восемью очками, тогда как дагестанская команда замыкала таблицу с одним баллом.