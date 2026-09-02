«Зенит» выиграл третий матч подряд на старте Кубка России

Петербургский «Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:0.

Главным героем матча стал Александр Соболев, который оформил дубль. Нападающий отличился на 11-й и 38-й минутах, а ещё один мяч в концовке встречи забил Александр Ерохин.

Благодаря двум голам Соболев повторил рекорд Олега Веретенникова по числу забитых мячей в Кубке России. Теперь на счету форварда «Зенита» 24 гола в турнире.

В составе петербургской команды также произошло несколько важных событий. В официальном матче впервые с октября на поле вышел Вадим Шилов после восстановления от травмы крестообразной связки колена.

Кроме того, за основную команду «Зенита» дебютировал 18-летний Амир Мусаев.

После трёх туров «Зенит» лидирует в группе C, набрав 8 очков. Махачкалинское «Динамо» с одним баллом занимает последнее место в квартете.

Ранее сообщалось, что Соболев повторил рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в матчах Кубка России. Форвард оформил дубль в игре третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо». Первый мяч Соболев забил на 11-й минуте, второй — на 38-й. После этого на счету 29-летнего футболиста стало 24 гола в 46 матчах Кубка России.