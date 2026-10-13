«Рисунок по дружбе» уходит заказчику: Блогеров предложили учить правам через комиксы

В России предложили выпустить комиксы об авторском праве для блогеров, музыкантов, дизайнеров и других представителей творческих профессий. С такой инициативой выступила юрист в сфере интеллектуальной собственности и IT Алёна Никитина в беседе с RG.ru.

Специалист предложила назвать издание «Креативное право в комиксах». В нём на конкретных примерах можно объяснять, как правильно оформлять договоры, использовать чужую музыку, публиковать фотографии и работать с нейросетями.

«Иллюстратор узнал бы из него, почему рисунок «по дружбе» без договора навсегда уходит заказчику, музыкант понял бы, почему чужой бит обходится дороже студийной записи, а блогер запомнил бы, что у лица прохожего в кадре и логотипа на футболке есть правообладатели, а нейросеть не отменяет прав автора», — пояснила Никитина.

По мнению юриста, рисованные истории помогают запоминать сложные нормы гораздо лучше, чем монотонное чтение законов. Однако развлекательная подача не должна приводить к юридическим ошибкам.

Никитина обратила внимание на неточности в уже выпущенном Уголовном кодексе в комиксах. Например, там встречается выражение «незаконная кража коровы», хотя любая кража по определению противоправна. Подобные огрехи специалист считает поводом улучшать правовое просвещение, а не отказываться от необычного формата.

«Если читатель улыбнётся над курьёзом и заодно запомнит, где кончается шутка и начинается уголовная ответственность, это уже правовое просвещение высшей категории», — подчеркнула юрист.

Ранее Life.ru сообщал, что с блогера Дани Милохина взыскали 407 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Поводом стало использование чужой музыкальной композиции без разрешения правообладателя. Взыскателем выступил исполнитель Олег Лихачёв, известный песней «Владимир Путин — молодец!». Блогер также рассказал об аресте банковского счёта из-за задолженности.