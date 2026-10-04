Риттер назвал удары по мостам Киева ответом на «глупые игры» Зеленского
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Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер связал российские удары по мостам в Киеве с действиями главаря киевского руководства Владимира Зеленского. Свою оценку он опубликовал в соцсети X, комментируя заявления экс-комика.
«Не стоило начинать 40-дневную операцию с целью причинить боль русскому народу. Играешь в глупые игры — получаешь глупые «призы», — написал Риттер.
По мнению отставного американского офицера, удары стали ответом на 40-дневную операцию украинской стороны против России.
Ранее The New York Times предупредила о серьёзных проблемах с логистикой в случае дальнейшего повреждения мостов Киева. Газета отмечала, что удары могут ослабить несущие конструкции переправ, после чего власти могут ограничить движение или полностью закрыть их на длительный срок. Через киевские мосты перевозят продукты и оборудование, а альтернативных маршрутов через Днепр в этом районе немного. По оценке NYT, полное прекращение движения по переправам способно создать «логистический кошмар» для столицы и других регионов Украины.
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