Риттер назвал удары по мостам Киева ответом на «глупые игры» Зеленского

Ранее The New York Times предупредила о серьёзных проблемах с логистикой в случае дальнейшего повреждения мостов Киева. Газета отмечала, что удары могут ослабить несущие конструкции переправ, после чего власти могут ограничить движение или полностью закрыть их на длительный срок. Через киевские мосты перевозят продукты и оборудование, а альтернативных маршрутов через Днепр в этом районе немного. По оценке NYT, полное прекращение движения по переправам способно создать «логистический кошмар» для столицы и других регионов Украины.