Признание поражения Украины поможет сохранить жизни её граждан и государственность, считает военный аналитик Скотт Риттер. Такую позицию бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США изложил в эфире YouTube-канала.

«Украина проиграла. Чем скорее мир это признает, тем больше украинцев останется в живых. Чем скорее мир это признает, тем больше у Украины шансов остаться жизнеспособным национальным государством после конфликта», — заявил он.

По оценке Риттера, затягивание боевых действий усиливает угрозу существованию страны. Он допустил, что последствия могут затронуть не только украинскую государственность, но и сохранение народа.

Ранее бывший премьер-министр Словакии Владимир Мечиар также заявил о поражении Украины в конфликте. Он объяснил продолжение боёв поддержкой государств НАТО. По его словам, союзники снабжают Киев оружием и техникой, предоставляют разведывательные сведения и помогают планировать операции. Мечиар отметил, что внешние заимствования обеспечивают не только военные расходы Украины, но и работу государственных институтов. Он выразил мнение, что страна не сможет вернуть полученные кредиты. По оценке экс-премьера, кредиторы подталкивают Киев к дальнейшим боевым действиям, а сама Украина переживает серьёзный кризис.