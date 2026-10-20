Запрос главаря киевского руководства Владимира Зеленского на 70 млрд евро помощи Украине может остаться без ответа, а его конфликт с президентом США Дональдом Трампом грозит политическими последствиями. Такое мнение высказал бывший офицер разведки США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.

Риттер обратил внимание на реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время запроса экс-комика. По его словам, выражение лица чиновницы показало, что рассчитывать на выделение такой суммы Киеву не стоит. Он также выразил мнение, что украинский конфликт приближается к завершению и финансовая помощь уже не сможет предотвратить поражение Украины. По оценке Риттера, положение Зеленского осложняет противостояние с американским лидером.

Ранее Евросоюз столкнулся с серьёзными трудностями после требования Владимира Зеленского выделить Украине дополнительные 70 миллиардов евро на 2027 год. Брюссель пока не понимает, откуда взять такую сумму, а несколько государств уже отказались участвовать в новом финансировании. Запрос Зеленского застал врасплох многих европейских лидеров. Венгрия, Чехия и Словакия сразу заявили, что не намерены участвовать в предоставлении нового кредита Киеву. Ситуацию осложняет то, что ЕС уже согласовал для Украины 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, из которых 45 миллиардов предусмотрены на следующий год.