Ритуальное бюро на Украине устроило акцию «три гроба по цене двух»
Обложка © tiktok/anubis
«Чёрная пятница» на Украине добралась до ритуального бизнеса. Сотрудники похоронного бюро в Черкассах запустили акцию «Три гроба по цене двух» и посоветовали клиентам поспешить. О необычной распродаже рассказали в TikTok.
Для «праздничного» предложения ритуальщики сняли рекламный ролик. В кадре три девушки лежат в гробах, а затем по очереди поднимаются и рассказывают об условиях распродажи. Покупателям предлагают приобрести сразу три ритуальных изделия, причём за самое дешёвое из них платить не придётся.
Участницы ролика заявили, что такая возможность выпадает лишь раз в году. Потенциальным покупателям также посоветовали не откладывать покупку и воспользоваться специальным предложением.
Акция с гробами на Украине. Видео © tiktok/anubis
«Выбираете три гроба — платите за два. Третий, самый дешёвый, в подарок. <...> Кто мы такие, чтобы ограничивать ваш шопинг? Такое бывает только раз в году. Спеши, не упусти свой шанс», — говорят в ролике.
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