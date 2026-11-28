«Чёрная пятница» на Украине добралась до ритуального бизнеса. Сотрудники похоронного бюро в Черкассах запустили акцию «Три гроба по цене двух» и посоветовали клиентам поспешить. О необычной распродаже рассказали в TikTok.

Для «праздничного» предложения ритуальщики сняли рекламный ролик. В кадре три девушки лежат в гробах, а затем по очереди поднимаются и рассказывают об условиях распродажи. Покупателям предлагают приобрести сразу три ритуальных изделия, причём за самое дешёвое из них платить не придётся.

Участницы ролика заявили, что такая возможность выпадает лишь раз в году. Потенциальным покупателям также посоветовали не откладывать покупку и воспользоваться специальным предложением.

Акция с гробами на Украине. Видео © tiktok/anubis

«Выбираете три гроба — платите за два. Третий, самый дешёвый, в подарок. <...> Кто мы такие, чтобы ограничивать ваш шопинг? Такое бывает только раз в году. Спеши, не упусти свой шанс», — говорят в ролике.