Сидни Суини потеряла более 200 тысяч подписчиков после скандальной рекламы

Сидни Суини потеряла более 200 тысяч подписчиков в Instagram* всего за два дня на фоне скандала вокруг её откровенной рекламы платформы спортивных прогнозов Novig. По данным Social Blade, только за воскресенье от актрисы отписались 136 848 человек, а в понедельник — ещё около 68 тысяч.

При этом сразу после выхода кампании эффект был обратным. За первые три дня аудитория Суини выросла примерно на 50 тысяч человек, однако затем началась массовая волна отписок.

В рекламе актриса появляется практически без одежды, прикрываясь футбольными и баскетбольными мячами, теннисным и хоккейным инвентарём. Кампания вызвала резкую реакцию профессиональных спортсменок, которые обвинили её создателей в сексуализации женского спорта.

Ранее Life.ru рассказывал, как британская чемпионка Эми Хант публично ответила Суини после скандальной рекламы. Спортсменка заявила в камеру: «Вот как выглядит женский спорт», после чего перечислила, сколько труда и усилий стоит за профессиональными результатами.

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