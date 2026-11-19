При удалённой работе привычная граница между профессиональной и личной жизнью постепенно размывается. Если после офиса дорога помогала оставить служебные вопросы позади, то теперь человек остаётся в той же обстановке, где выполнял повседневные обязанности. Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко рассказала Life.ru, как переключиться с работы на личное время.

Даже закрыв ноутбук, человек может продолжать мысленно возвращаться к незавершённым делам. Формальное окончание рабочего дня и внутреннее ощущение, что все дела завершены, не всегда совпадают. Даже после закрытия ноутбука человек может продолжать обдумывать нерешённые вопросы. После интенсивной умственной нагрузки внимание не сразу переключается на другие занятия, поэтому важно дать себе время на отдых. Изменение привычной обстановки и небольшие повседневные ритуалы помогают постепенно настроиться на личное время.

Эксперт советует начать с организации постоянного рабочего места. Даже если в квартире нет возможности обустроить полноценный кабинет, для выполнения профессиональных задач желательно выделить отдельный стол или часть комнаты. После завершения дня ноутбук, документы и канцелярские принадлежности лучше убирать в ящик или органайзер. Так они не будут постоянно находиться перед глазами и напоминать о незаконченных делах.

Освещение и оформление комнаты также могут стать сигналами для переключения между разными занятиями. Например, во время работы можно использовать более яркий свет, а вечером — мягкое освещение от торшера или настольной лампы. Различаться могут и детали интерьера: текстиль, декоративные элементы, расположение мебели. Такие изменения помогают визуально отделить место для отдыха от рабочей зоны.

Личные вещи также помогают сделать обстановку более комфортной. Любимые книги, фотографии, комнатные растения, ароматические диффузоры и предметы, связанные с увлечениями, могут стать частью пространства для отдыха. Например, кресло с пледом и небольшим столиком позволит обустроить место для чтения или спокойного досуга. Если регулярно проводить там свободное время, постепенно оно начнёт ассоциироваться с отдыхом и приятными занятиями.

Вечерний ритуал может быть совсем простым: переодеться, включить музыку, приготовить чай или выйти на прогулку. Важно выбирать простые действия, которые легко повторять каждый день. Со временем эта последовательность становится знакомым сигналом: дела на сегодня закончены, можно посвятить время себе. Именно поэтому ключевое правило для всех удалёнщиков — разделять рабочую зону и зону отдыха. Анастасия Мироненко Психолог бренда эмоциональных товаров modi

Работа без восьмичасового марафона за компьютером становится новым трендом среди удалёнщиков. Сотрудники всё чаще разбивают трудовой день на короткие промежутки, чередуя выполнение задач с полноценным отдыхом. Подробнее — в материале Life.ru.