РНБ получила 80-томную Типитаку в честь 130-летия отношений с Таиландом

Российская национальная библиотека получила от Таиланда полное 80-томное издание Типитаки — древнего свода буддийских канонов. Дар приурочен к 130-летию установления дипломатических отношений между странами. В собрание входят правила монашеской жизни, проповеди Будды и философские трактаты.

РНБ получила от Таиланда полное издание Типитаки. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

«Петербург — город, где хранится и изучается наследие всех эпох и всех народов. Книги, которые сегодня получает Российская национальная библиотека, уникальны, в них — память человечества. Они написаны 2500 лет назад», — цитирует губернатора Александра Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Новые тома займут место рядом с другим изданием Типитаки, подаренным Императорской публичной библиотеке королевством Сиам ещё в 1896 году. Истории отношений двух стран посвятили и открывшуюся в РНБ выставку «Сиам, этот волшебный сад». Книги, фотографии и архивные документы рассказывают о путешествиях, визитах монархов и развитии сотрудничества.

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