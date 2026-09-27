Роберто Карлос заявил, что потерял 99% заработанных на футболе денег

Легендарный бразильский футболист Роберто Карлос заявил, что потерял 99% денег, заработанных за спортивную карьеру. Причиной он назвал проблемы с бывшим агентом и тяжёлые семейные обстоятельства. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По словам спортсмена, несмотря на попытки заранее подготовиться к жизни после завершения карьеры, в какой-то момент его банковский счёт оказался практически опустошён.

«Я потерял 99% всего, что заработал в футболе», — признался Карлос.

Переломный момент, как утверждает Карлос, наступил буквально за одну ночь. В четверг он лёг спать около полуночи, а уже на следующий день получил целую пачку документов, о существовании которых прежде не знал. Именно тогда футболист понял масштаб произошедшего.

Итальянские СМИ ранее оценивали состояние Карлоса более чем в €160 млн, однако сам спортсмен конкретную сумму потерь не называл. Сейчас он говорит, что сумел заново выстроить финансовую жизнь и рассказывает о своём опыте молодым футболистам, чтобы они не повторяли его ошибок.

Роберто Карлос стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 2002 году. С мадридским «Реалом» он четырежды выигрывал чемпионат Испании и трижды — Лигу чемпионов, а позднее выступал за махачкалинский «Анжи».

Ранее капитан английского «Сандерленда» и сборной Швейцарии Гранит Джака признался, что во время пандемии получил сертификат о вакцинации против CoViD-19, фактически не сделав прививку. После признания 33-летний футболист пропустит ближайший сбор национальной команды.