Китайские инженеры разработали защитный костюм, позволяющий роботу-собаке работать в огне при температуре до 1000 градусов Цельсия. Во время испытаний аппарат провёл в экстремальных условиях десять минут и не получил повреждений. Об этом сообщает South China Morning Post.

Разработка представляет собой оболочку из специального огнестойкого композитного материала. Она защищает механизмы робота от воздействия высоких температур, не мешая ему передвигаться и выполнять необходимые действия.

Испытания прошли 25 ноября на пожарной станции в китайском Сучжоу, провинция Цзянсу. Специалисты разожгли огонь с помощью соломы и древесного угля, пропитанных бензином, после чего направили робота-собаку непосредственно в пламя.

В защитном костюме робот смог перемещаться, менять направление движения, подниматься по лестнице и оставаться неподвижным внутри очага возгорания. По словам разработчиков, спустя десять минут аппарат продолжал нормально функционировать.

Технологию создали специалисты Сучжоуского исследовательского института Харбинского политехнического университета совместно с компанией Sichuan Longjia Aerospace Materials Technology. Разработчики намерены наладить серийное производство огнестойкого материала.

В перспективе такую защиту планируют использовать при создании экипировки для пожарных. Кроме того, разработчики рассматривают возможность её применения в военной сфере.

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