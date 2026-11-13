Российский наземный робототехнический комплекс «Курьер» с позывным Мухтар за сутки обезвредил более 70 мин ВСУ на Днепропетровском направлении. Это позволило расчистить участок местности для продвижения штурмовых подразделений ВС РФ, рассказал РИА «Новости» заместитель командира батальона 39-го гвардейского инженерно-сапёрного полка группировки войск «Центр» Александр Березов.

По словам военнослужащего, перед роботом поставили задачу подготовить безопасный проход через заминированную территорию. Комплекс самостоятельно выполнил инженерную работу, избавив сапёров от необходимости выходить на опасный участок.

«За сутки комплекс разминировал минное поле, на котором ориентировочно находилось 70 мин», — рассказал Березов.

Особенность «Курьера» заключается в специальном оборудовании, создающем магнитное поле. Оно провоцирует срабатывание мин на расстоянии нескольких метров от машины, благодаря чему военнослужащие могут оставаться вне опасной зоны.

Березов отметил, что за один боевой выход подобный комплекс способен уничтожить тысячи мин. По его словам, использование роботизированной техники позволяет значительно снизить риски для личного состава и сохранить жизни сапёров.

Наземные робототехнические комплексы всё активнее применяются российскими подразделениями для выполнения опасных задач. Помимо разминирования, подобные машины используют для доставки грузов и эвакуации раненых с передовых позиций.

Ранее Life.ru рассказывал, как российский робот «Курьер» после разминирования маршрута эвакуировал раненого бойца ВС РФ. Благодаря дистанционному управлению оператор смог вывезти пострадавшего военнослужащего, не подвергая себя опасности.