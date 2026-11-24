Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём «Прогресс МС-36» стартовала с космодрома Байконур. На этот раз вместе с продовольствием, топливом и научным оборудованием на Международную космическую станцию (МКС) отправился человекоподобный робот «Теледроид».

Общая масса груза превышает 2,4 тонны. Космический грузовик доставит на орбиту 750 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды, 51 килограмм кислорода и 261 килограмм продовольствия, включая свежие продукты.

Также на борту находятся 41 килограмм медикаментов и средств профилактики последствий невесомости, 247 килограммов санитарно-гигиенических принадлежностей и 657 килограммов оборудования и расходных материалов. Среди них — всё необходимое для экспериментов «Вызов», «Теледроид», «Асептик», «Каскад» и «Орбита-МГ».

Главным грузом стал робот «Теледроид», оснащённый двумя манипуляторами с 30 степенями подвижности. Он будет помогать космонавтам выполнять задачи за пределами станции. Вместе с ним на орбиту отправили обзорные камеры и оборудование для подключения комплекса.

Робот приспособлен к работе с обычными инструментами космонавтов, защищён от воздействия вакуума, радиации и температурных перепадов. Благодаря модульной конструкции ремонтировать его можно непосредственно на МКС.

Напомним, ещё в сентябре грузовой корабль «Прогресс МС-35» доставил на станцию систему управления «Теледроидом», включая специальный экзоскелет. С его помощью космонавты смогут дистанционно управлять роботом, который будет повторять движения оператора за бортом станции. Участниками эксперимента станут Пётр Дубров и Анна Кикина. Часть операций машина сможет выполнять самостоятельно.