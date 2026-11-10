Украинское командование перебросило на Волчанское направление в Харьковской области 21-й полк беспилотных систем «Лава», специализирующийся на применении дронов и наземных роботов с искусственным интеллектом. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, подразделение входит в состав 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия». Его направили на этот участок фронта для усиления ударов по позициям российской группировки войск «Север».

«Для усиления интенсивности ударов по позициям бойцов «Севера» украинское командование перебросило на Волчанское направление 21-й полк беспилотных систем «Лава» 2-го корпуса НГУ «Хартия», — рассказал источник.

Основная специализация формирования — применение воздушных беспилотников и наземных робототехнических комплексов с элементами искусственного интеллекта. Такие системы используются для разведки, ударных операций и выполнения вспомогательных задач на поле боя.

Полк «Лава» был сформирован на базе одноимённого батальона, созданного в сентябре 2025 года. В апреле 2026-го украинское командование объявило о расширении подразделения до полка. Помимо беспилотной техники, в его структуру входят собственные лаборатории, занимающиеся разработкой и испытанием новых технологий.

В конце октября подразделение сообщило об испытании наземного робота, способного самостоятельно выполнять логистические задачи с использованием искусственного интеллекта. По информации украинской стороны, машина преодолела 19 километров без постоянного дистанционного управления. Разработчики рассчитывают, что подобные комплексы позволят одному оператору одновременно контролировать несколько роботов.