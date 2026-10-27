«Роботы заменят нескоро»: Учёный объяснил, зачем США клонированные собаки

Американские разработчики намерены создавать улучшенные копии служебных собак, используя клонирование и генную инженерию. Такие технологии могут помочь получить более выносливых и здоровых животных, способных эффективнее выполнять сложные задачи. Перспективы проекта в беседе с 360.ru оценил биотехнолог Алексей Дейкин.

В США разрабатывают программу воспроизводства наиболее успешных четвероногих помощников армии и полиции. Учёные планируют сохранять генетический материал лучших представителей служебных пород, а затем использовать его для получения новых особей.

По словам Дейкина, интерес к подобным экспериментам вполне объясним. Собаки способны обнаруживать взрывчатку, находить пропавших людей и различать запахи, с которыми современная техника пока справляется хуже.

«Это важные свойства, которым мы ещё не вполне смогли обучить приборы и автоматы. Роботы таких собак заменят нескоро», — считает учёный.

Однако обычная селекция имеет свои ограничения. Вместе с полезными наследственными особенностями животные могут передавать потомству нежелательные мутации. Постоянное скрещивание лучших представителей породы не позволяет полностью избавиться от этого риска.

Генетическое редактирование, как объяснил специалист, потенциально поможет устранить некоторые вредные изменения ДНК, сохранив ценные качества животного. В сочетании с клонированием такой подход может открыть новые возможности для разведения служебных собак.

Впрочем, сама процедура воспроизводства генетических копий остаётся дорогостоящей и сложной. Многие эмбрионы не развиваются, поэтому для получения здорового щенка иногда требуется несколько попыток.