Суперпсы за $200 млн: В США выведут военных собак с улучшенным нюхом и скоростью

Американский стартап Warhound привлёк 200 миллионов долларов на разработку генетически усовершенствованных служебных собак для армии, полиции и спасательных подразделений. После инвестиционного раунда стоимость компании оценили в 1,2 миллиарда долларов. Об этом говорится в официальном сообщении Warhound.

Инициаторами проекта выступили предприниматель Бен Ламм из Colossal Biosciences и один из основателей оборонной корпорации Anduril Палмер Лаки. Финансирование обеспечили в том числе In-Q-Tel, Sequoia и 8VC. Животных планируют задействовать в поиске взрывчатки и других опасных операциях, где возможности человека и техники ограничены.

Для будущих экспериментов разработчики уже сформировали биобанк клеток бельгийских овчарок малинуа и немецких овчарок. Редактирование ДНК должно помочь снизить риск наследственных заболеваний, увеличить продолжительность жизни животных, а также улучшить их обоняние, скорость и манёвренность.

Техническую сторону возьмёт на себя Anduril. Компания подготовит защитные жилеты, очки и электронные системы с датчиками, позволяющими кинологам получать дополнительную информацию об окружающей обстановке. При этом Лаки лично не владеет долей в Warhound, тогда как Colossal участвует в капитале и предоставляет свои разработки.

Клонированием займётся компания Viagen. Первое потомство рассчитывают получить в начале 2027 года, а к полноценной службе животных намерены подготовить в течение двух лет. Стоимость таких собак пока не раскрывается.