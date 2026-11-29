Московская «Родина» совершила камбэк в гостевом матче 16-го тура Российской Премьер-лиги, одержав победу над «Оренбургом» со счётом 2:1. Уступая почти до самого финального свистка, столичные футболисты забили два мяча за пять минут и увезли домой три очка.

Главные события развернулись в заключительной десятиминутке встречи. На 80-й минуте защитник гостей Микаэль Наде восстановил равновесие после подачи углового, а уже на 85-й нападающий Герман Онугха вывел москвичей вперёд. Отыграться хозяева не сумели.

До этого матч складывался в пользу оренбуржцев. На 41-й минуте полузащитник Хорди Томпсон реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR за нарушение со стороны Андрея Егорычева. С минимальным преимуществом хозяева ушли на перерыв, однако удержать победный счёт не смогли.

Для «Оренбурга» это уже четвёртый матч подряд без побед в чемпионате России. За этот отрезок команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью. С 17 очками оренбуржцы занимают десятую строчку турнирной таблицы.

«Родина» благодаря волевой победе довела свой актив до 15 баллов и поднялась на 13-е место. Следующие встречи клубы проведут 5 декабря: москвичи примут ЦСКА, а «Оренбург» отправится в гости к тольяттинскому «Акрону».

Ранее Life.ru писал, что «Оренбург» обыграл «Родину» со счётом 2:1 в Кубке России. В той встрече москвичи первыми вышли вперёд благодаря голу Ивана Тимошенко, однако хозяева сумели переломить ход игры. Дамиан Пуэбла восстановил равновесие, а Ренат Голыбин принёс оренбуржцам победу, которая обеспечила им выход в четвертьфинал Пути РПЛ.