«Родитель 1, родитель 2»: Семья из Казахстана переехала в РФ из-за анкеты в детсаду Германии

В анкете детского сада в Германии супруги Плехановы увидели графы «Родитель 1» и «Родитель 2». Для семьи, придерживающейся традиционных взглядов, это стало последней каплей. Именно после этого уроженцы Казахстана Татьяна и Игорь всерьёз задумались о переезде в Россию.

Пара познакомилась в соцсетях, когда Игорь уже жил в Германии. Татьяна приехала к нему, они поженились. Однако жизнь в Европе омрачалась не только бюрократическими сложностями при оформлении документов и поиске работы.

«Их уже с детства, с садика начинают приучать, что... вы сами понимаете... мужчина и женщина — можно сказать, что не он, а она», — рассказала Татьяна в беседе с RT.

По её словам, в анкете дошкольного учреждения была графа «Родитель 1, родитель 2». Такая подача, по мнению семьи, противоречит их представлениям о традиционных ценностях. В итоге Плехановы выбрали Псковскую область. Они стали участниками цикла RT о соотечественниках, переехавших в Россию из-за границы.

А ранее Life.ru сообщал, что выросший в Германии россиянин переехал в Барнаул из-за пропаганды ЛГБТ*. В Барнауле мужчина чувствует себя безопаснее. Ему также нравится свободный доступ к природе: летом можно набрать грибов сколько хочешь, тогда как в Германии больше килограмма белых собирать нельзя.

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